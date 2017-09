«Nytt» bedehus på Bangsund

BANGSUND: Bedehuset på Bangsund fremstår nå i en helt ny utgave. Selve møtesalen har blitt betydelig større, da den er slått sammen med lillesalen og det gamle kjøkkenet. Et påbygg på rundt 40 kvadratmeter er reist, og her finner vi et topp moderne kjøkken med de fasiliteter som kreves for større arrangementer og selskaper. I tillegg huser nybygget lagerrom og bøttekott.

Bak utbedringene står mange positive frivillige og rundt 50 dugnadslørdager. Dugnadsstaben har bestått av ufaglærte, så vel som fagfolk med spisskompetanse på ulike felt. Grunnarbeidet for nybygget ble påbegynt allerede i oktober 2014, og 7. mars 2015 ble råbygget reist på en dag. I februar 2017 begynte rivningsarbeidet av det gamle kjøkkenet og lillesalen. Våren 2017 ble det arrangert dugnad hver lørdag med unntak av feriene, for å ferdigstille bygget til utleie under konfirmasjoner i mai. Huset ble ferdig, og leietakerne var storfornøyde med de nye lokalene!

Åpningsfesten ble ledet av formann i Bangsund bedehusforening, Jan Ove Heggdal, som orienterte om byggeprosessen, og uttrykte stor takknemlighet for innsatsen som er lagt ned.

– For meg er det tydelig at vi har hatt Guds velsignelse over arbeidet. Vi har fått den nødvendige dugnadshjelpa vi har hatt behov for akkurat i rette tid. Og de økonomiske midler vi har hatt bruk for, har også kommet inn, sa Heggdal.

Rundt 50 mennesker fra barn til eldre var til stede. Bjarne Mork hadde andakt over emnet «Å ta sitt kors opp og følge Jesus»,

Kaffe og kaker er obligatorisk på en bedehusfest. I tillegg til andre godsaker, ruvet en praktfull marsipankake av et imponerende format på kakebordet, donert av konditor Grete Knutzen. Festen ble avsluttet med et godt gammeldags åresalg, noe som førte til god stemning og mange kroner til foreninga.