I Norge sier bare sju prosent at det er sannsynlig at de vil ta i bruk solcellepanel eller solfanger heime de neste fem åra, viser en undersøkelse gjort av Statnett.

– Folk ser kanskje ikke behovet for å produsere egen strøm. I tillegg kan nok enkelte synes at det er litt for dyrt og komplisert, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett. Det finnes rundt 700 husstander med solcellepanel i Norge.