Grovt tyveri i Åre: Brukte kjøretøy til å knuse ruter

ÅRE: Politiet fikk melding om hendelsen klokka 03.47, og har foreløpig ingen mistenkte i saken.

På polisen.se står det at det er butikkene Hanssons Sport og J. Lindberg som er blitt utsatt for tyveri. Gjerningsmennene skal ha brukt bilen som rambukk og knust ruta i det politiet omtaler som «smash and grab». Bilen som ble brukt til å knuse rutene står fortsatt igjen på åstedet.

Operasjonsleder Ole Tuset i Trøndelag politidistrikt har vært i kontakt med svensk politi. Han ber folk ta kontakt med politiet på telefonnummer 004611414 dersom noen har tips eller har gjort observasjoner ved grensenære områder.

– Det er ikke helt usannsynlig at gjerningsmennene har passert grensa. Så politiet i Trøndelag tar også imot tips hvis noen har sett noe mistenkelig, sier Tuset.

I Namdalen har det vært ei rolig natt, og politiet har ingen meldinger i politiloggen natt til tirsdag.

I dag skal det bli overskyet og perioder med sol i Namdalen, og temperaturen vil ligge på rundt 15 grader de fleste steder.

