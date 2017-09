Det er greit å male om høsten, så lenge du er klar over utfordringene som følger med årstida, ifølge Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI). Særlig kan temperaturforandringene by på problemer.

Selv om dagtemperaturen er høy, kan det bli markant kaldere om natta. Temperaturen kan bli for lav før malinga er herdet, underlaget er kanskje ikke tilstrekkelig tørt, og det kan begynne å regne eller komme kveldsdugg. Du bør begynne malearbeidet tidlig om formiddagen, så snart sola har tørket opp nattens dugg.

Avslutt tidlig om ettermiddagen. Du kan også kjøpe en enkel fuktmåler for å sjekke om treverket er tørt nok. Vær oppmerksom på at tørketida som står på emballasjen, gjelder ved en lufttemperatur på 25 grader og 50 prosent luftfuktighet. I kaldere vær trengs lenger tid.