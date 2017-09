Ikke forlenget varetekt

NAMSOS: Den 19 år gamle mannen som har sittet varetektsfengslet etter en voldsepisode ved Namsos ungdomsskole er satt fri etter at påtalemyndigheten ikke begjærte ham fortsatt fengslet. Han har sittet fengslet i to uker med brev- og besøksforbud, mens saken har vært under etterforskning.

Det var rett før skolestart 21. august at en 15 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse ble angrepet og påført kuttskader i ansiktet. Eleven ble sendt til sykehus, gjerningsmannen som er landsmann av offeret, ble pågrepet og satt i arrest. Mannen er siktet for å ha utøvd grov kroppsskade, volden skal være æresrelatert.