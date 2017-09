Tilbake etter over ett år på sidelinja

BODØ: Det har gått over 400 dager siden Moe sist spilte en fotballkamp på toppnivå. Først var han gjennom en runde med kyssesyken. Så ble midtstopperen satt ut med utmattelsessyndrom på ubestemt tid.

Nå er Moe tilbake og med i onsdagens Bodø/Glimt-tropp som skal møte Sandnes Ulf.

– Det blir veldig deilig å få være med. Det er jo over ett år siden jeg var der sist. Selv om det ikke er noen garanti for at jeg får spille, så er det en opptur for meg å få være med i troppen. Det er vel første og eneste gang i min karriere jeg har sett positivt på det å sitte på benken. Ofte blir man litt forbannet når man starter der, men nå vil jeg smile og bare glede meg, sier Brede Moe til Avisa Nordland.

Glimt-trener Aasmund Bjørkan er også fornøyd med å ha namdalingen tilbake i troppen.

Han har gradvis trappet opp treningene de siste ukene. Det at vi får tilbake en spiller med den erfaringen er bare positivt. Det at han er i troppen, betyr at han er kampklar. Så jeg er ikke redd for å bruke han mot Sandnes Ulf, om det trengs, sier Bjørkan til avisa.