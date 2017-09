Ester Alida Gansmo til minne

Kjære, gode farmor.

Da farfar døde for tjue år siden, skrev jeg et minneord og fikk satt inn i avisa. Jeg kjente ikke farfar så veldig godt, egentlig, men det kjentes likevel riktig å gjøre det. Mest av alt var det for å trøste deg, farmor. Så nå, når du også har pustet ut for siste gang, kjennes det riktig å gjøre det samme. Som en trøst til både meg selv og min familie, men også for å uttrykke takknemlighet for et levd liv og for den gode arven.

Takk farmor for alle timer med tilstedeværelse. Takk for te med melk og knekkebrød. Takk for at du samlet avisutklipp med bilder av Rosenborg og D.D.E. til meg. Takk for gode klemmer, på begge sidan. Takk for formiddager med yatzy sammen med deg og tantene. Takk for postkaffe med vafler med hapå og samvær.

Takk for tid og kjærlighet på så mange ulike måter.

Når jeg reflekterer over den du var for meg i min oppvekst, slår det meg at du har lært meg mye om det å være et godt menneske. Det å kjenne gleden av å gi noe til andre uten andre hensikter enn å gjøre noen glad. Det å kunne kose seg, og finne anledninger til å feire («to når det er fest!»). Det å lage tradisjoner for seg selv og sine nærmeste. Det å ha empati og tørre å være nær andre mennesker.

Takk for den gode familien du og farfar skapte!

Hvil i fred og kjærlighet.

Klæm på begge sidan fra Hildegunn.