26,1 millioner til bredbånd i Nord-Trøndelag

STEINKJER: – Dette var gledelig! Tildelinga er et resultat av mange års bevisst jobbing med tilrettelegging fra fylkeskommunen. Vi mener vi er de beste til å forvalte og fordele midlene over hele fylket, nettopp fordi vi vet hvor skoen trykker, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling.

Prosjektene som får støtte er:

• Flatanger: 3,7 millioner kroner til utbygging i kommunen. NTFK har tidligere i år gitt tilskudd til sjøkabel som vil gjøre det mulig å bygge ut et godt bredbåndstilbud til mange husstander i Flatanger.

• Inderøy: 900.000 kroner til bredbåndsutbygging i Stokkan-grenda på Utøy.

• Levanger: 7 millioner til utbygging på Ytterøya.

• Lierne: 520.000 kroner til utbygging, Leirbakken i Kvelia.

• Steinkjer: 5 millioner kroner til utbygging av bredbånd i kommunen.

• Stjørdal: 980.000 kroner til utbygging av bredbånd i Langstein-området.

• Verdal: 8 millioner til utbygging i de deler av kommunen som pr i dag ikke har et godt bredbåndstilbud.