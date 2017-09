Bindalingene sto for scoringene i femmålsseier

TRONDHEIM: Etter halvspilt kamp ledet Namsos 1-0 ved scoring av Tord Joten.

Fem minutter ut i andre omgang doblet Kay Rune Edvardsen ledelsen, før Joten var frampå og økte til 3-0.

Det skulle bli bindalingenes aften i kveld, for Edvardsen sørget for både 4-0 og 5-0 til NIL. Det betyr at Namsos nå troner øverst på tabellen med 37 poeng. To poeng foran Trygg/Lade som befinner seg på andreplass i 4. divsjon avdeling 01.