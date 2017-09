Politiet avsluttet russefest i Vikna

RØRVIK: Operasjonsleder Erlend Kvakland i Trøndelag politidistrikt forteller at det var mellom 100 og 200 deltakere på festen.

– Det var mange som var under atten år og beruset. Derfor valgte vi å avslutte festen, sier han.

Han forteller videre at det er vanlig at politiet utover høsten har møter med neste års russ, slik at de sammen kan planlegge hvordan slike fester bør være.

– De har litt å gå på. Om det var unormalt mange mindreårige som var beruset vet jeg ikke, men det var nok til at vi tok grep, sier Kvakland.

Det var ikke den eneste festen politiet stanset på Vikna natt til lørdag. Senere på natta rykket politiet ut til en privat adresse i to-tida.

– Vi fikk klager på feststøy, og dro for å dempe festen. Den dempet seg, forteller han.

En time senere rykket politiet ut på nytt, etter en ny melding om festbråk. Denne gang var det snakk om en annen privat adresse, og festdeltakerne dempet seg etter politiets besøk.