Spillumsing med på Farmen

NAMSOS: – Det var litt av en overraskelse, sier Jonny, som bor i Namsos.

Om to uker bli dattera Camillia å se på skjermen i det folkekjære realityprogrammet Farmen. Hun er født og oppvokst på Spillum, før hun flyttet til Trondheim for å arbeide. Nå bor hun i Fredrikstad der 31-åringen jobber som rørlegger.

– Hun ringte for å fortelle at hun skulle slutte å røyke, og at hun derfor dro til skogs. Vi prøvde å ringe hun etter en stund, men hun tok ikke telefonen. Ikke engang mannen hennes visste noe om at hun skulle bli med på Farmen, sier han.

Men nå skjønner Jon hvorfor hun ikke tok telefonen, og gleder seg til å følge dattera på TV-skjermen i høst.

Han tror at det kan gå riktig så bra.

– Camilla har bein i nesa. Hun har også mange gode egenskaper som kan komme godt med på Farmen.

Slakting av dyr tror han imidlertid Camilla kan få litt problemer med.

– Hun er nemlig vegeterianer, sier pappa Jonny.