Familie på Otterøya våknet til et kraftig leven utenfor huset

En familie våknet til kraftig bråk utenfor huset sitt natt til mandag.

Det viste seg at en elg hadde kommet inn i hagen og revet med seg et lekestativ med geviret.

- Stativet var festet et i tre og elgen drog det med seg. Senere hadde den også gått gjennom en innhegning der det stod noen hester, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Lars Letnes.

Senere på natta fikk politiet nye meldinger om en elg som svømte i havet utenfor Otterøya

Politiet har satt viltnemda på saken, og de skal undersøke hendelsen mandag morgen.

Ellers er det intet å melde fra namdalsnatta.

Sommer

Det ligger an til en varm høstdag i Namdalen og Nord-Trøndelag for øvrig, med sol og temperaturer oppmot 18 grader flere steder.

- Sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder. Først på mandag stort sett pent vær, senere tilskyende fra sør. Fra i ettermiddag eller kveld spredt regn, skriver meteorologen i tekstvarselet tidlig mandag morgen.

Statens vegvesen har ingen nye meldinger fra trafikken mandag morgen. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du som vanlig her.

Stor framtidstro på Leka

Hos Namdalsavisa kan du mandag morgen lese om at de unge har stor tro på framtiden for Leka.

I 17-tiden søndag ettermiddag meldte politiet at en Namdaling i 20-årene er alvorlig skadd i en paragliderulykke på Namdalseid. Mannen er fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hos Trønder-Avisa kan du lese at ansatte og foresatte ved Steinkjer Montesorriskole er bekymret for den økte trafikken i området, når Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus blir ferdig om to år.

Stortingsvalg

Orkanen Irma er toppsaken hos VG nå. De melder at minst fem personer har mistet livet i Florida, og at millioner er uten strøm.

I dag er det stortingsvalg, og Dagbladet har sett på været på valgdagen, og om dette kan påvirke resultatet.

Aftenpostens toppoppslag handler om hvordan det norske valget presenterer i utenlandske medier.

PS: Valget kan du følge direkte på NA.