Men nå smiler de

STEINKJER: Så langt viser prognosene at Sp har en oppslutning på 24,7 prosent i Nord-Trøndelag og 10,4 prosent på landsbasis.

Det er godt nytt for Randi Dille og hennes partifeller:

- Nå er verden bedre. Etter som vi ser at kommunene i Nord-Trøndelag blir talt opp, ser vi at vi har en fenomenal framgang. Vi er veldig godt fornøyd, smiler Randi Dille.

- Målet om å krype over ti prosent på landsbasis ser også ut til å være nådd, så partiet har god grunn til å være fornøyd med den valgkampen som er gjennomført.

- Men regjeringsskifte blir det ikke?

- Nei, det ser ut til å sitte langt inne. Det er overraskende at det ble borgerlig flertall etter at de har sittet fire år i regjering. I Nord-Trøndelag registrerer jeg at Høyre og Elin Agdestein har gjort en god valgkamp og har sikret et mandat. Vi hadde håpet at Bjørn Arild Gram skulle ha kapret et mandat, men det gikk til Høyre, sier Dille.

- Klokka 22.45 var listetopp Marit Arnstad med på valgvaka via facetime. Hun ga uttrykk for at det hadde vært en veldig spennende kveld, og at Sp har gjort et veldig godt valg.

- Vi dobler stortingsgruppa, og at vi når nesten 25 prosent oppslutning i Nord-Trøndelag er veldig bra, sier Arnstad.

Hun medgir at valgkvelden er i overkant spennende, og har registrert at det er knappe marginer.

- Jeg har ikke helt oversikt over hvordan det vil slå ut enda. Vi får seg det an utover natta, sier Marit Arnstad.