Kjærligheten til heimplassen Namsos er nokså stor hos Rune Bakkebø. Til daglig jobber han som leder av Posten i Namsos, men på fritida er han opptatt med både dugnadsarbeid og arbeid for å forskjønne Namsos. Sammen med to andre var han med og dannet Namsospatriotan, som fikk samlet inn over en halv million kroner fra 422 privatpersoner og 47 firma. Disse pengene ble brukt til å stelle i stand «Vinsjan på kaia» i Namsos.

– Jeg er stolt av både Namsos og Namdalen. Vi er privilegerte som kan bo på et så flott sted. Vi har en unik fjord og en unik natur rett utafor inngangsdøra. I Namsos har vi Bymarka og Spillumsmarka som har mange flotte turmuligheter. Jeg føler meg rett og slett heldig som har fått lov til å både vokse opp og bo i en så fin by, sier Bakkebø.

Dugnadsånd

– I tillegg har Namsos og Namdalen så mange flotte og rause folk, legger han til.

– Hva gjør du på fritida?

– Selv om ungene mine er ferdige med fotball, bruker jeg mye tid på dugnadsarbeid for NIL. I perioden 2003 til 2015 var det i det hele tatt mye dugnadsarbeid for ungene. Jeg er opptatt av at alle skal ha de samme mulighetene for å lykkes. Da må det legges til rette av oss voksne. Unger som smiler og har det artig. Kanskje spesielt innenfor idrett, og når jeg ser den idrettsgleden de utstråler, får jeg et smil om munnen.

Oppvokst i Vika

Han vokste selv opp i Vika i Namsos, og var som han selv beskriver det: – En typisk guttunge som klatret både høyt og lavt.

Idrett var en stor del av barndommen, med både fotball og håndball. Han var også aktiv i skolekorpset.

– Jeg har kun hatt et lite opphold i Oslo, men ellers har jeg bodd i Namsos hele livet. Namsos er en flott by å vokse opp i. Det er derfor jeg mener at vi er privilegerte som får bo på en slik plass, sier han.

– Jeg har fått høre at du beskrives som postmannen som aldri sier nei?

– Ja, det stemmer nok. jeg sier aldri nei. Det viktigste for meg er at kundene våre har det bra og er fornøyde. Det er kundene vi lever av. Det finnes selvsagt noen som har vært forbannet på meg. Jeg har flyttet flere postkasser jeg, men det er et nødvendig onde, sier han.

– Du sier at vi er privilegerte som kan bo i Namsos og Namdalen. Etter di mening, hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Det er helt klart Brakstad og Brakstadsundet. Er det godt vær, har du en helt fantastisk sol, og er det uvær, får du virkelig kjenne på naturkreftene. Det er rett og slett ekte, vilt og vakkert. Det er mange fine steder i Namdalen, og jeg trives utrolig godt i Namsos. Det er det ingen tvil om, sier Bakkebø.