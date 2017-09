Solberg fortsetter som statsminister

NAMSOS: Ifølge de første prognosene som TV 2 og NRK legger fram klokka 21 mandag kveld, ser det ut som Erna Solberg fortsetter som statminister.

Prognosen viser 88 mandat til regjeringa og støttepartiene og 81 mandat til den andre blokka.

– Dette vil være et fantastisk valg for Høyre, sier Bjarne Håkon Hanssen fra NAs valgsending.

Av 3.764.858 stemmeberettigede, er så langt 1.121.411 stemmesedler talt opp.

Høyres Elin Agdestein sier lettelsen er stor.

– Vi har vært veldig, veldig spent gjennom hele valgkampen. Vi har vært optimistiske. Med disse resultatene senker vi skuldrene – selv om det er foreløpige prognoser, sier Elin Agdestein.

Prognosene fra Nord-Trøndelag klokka 21.00

I Nord-Trøndelag er 35,9 prosent av stemmene talt opp klokka 21. Tallene viser at Arbeiderpartiet er størst med 34,8 (-7,1%) prosent, etterfulgt av Senterpartiet 21,5 prosent (+4,7%), Høyre 15 prosent (+0,5%), Frp 12,6 prosent (-0,3%), SV 5 prosent (+1,5%), KrF 2,8 prosent (-0,7), Venstre 2,2 prosent (-2%), MDG 2,1 prosent (+0,8), Rødt 1,8 prosent (+1,3%) og Andre partier 2,2 prosent (+1,4%).

For Arbeiderpartiet blir valget en katastrofe i dobbelt forstand, om prognosen viser seg å holde vann: Ikke bare gjør partiet et historisk sett svært dårlig valg – det blir heller ikke rødgrønt flertall.

På Aps valgvake i Steinkjer sier Ingvild Kjerkol dette om prognosene.

– Dette forandrer seg hele tida. For oss i Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag så føler vi at vi har gjort en bra valgkamp. Vi har vært overalt – og vi har snakket med «alle». Det ser ikke ut som det blir så stor forandring på mandatene i fylket. Men det er tidlig å si ennå, sier Kjerkol.

– Er det håp om bedring?

– Det ble litt stille her da prognosen kom, men fordelinga mellom rød og blå side går opp og ned hele tida, så jeg tror det blir sent på natt før vi har et endelig resultat klart, sier Kjerkol.

Ap går tilbake 3,7 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden og får en oppslutning på 27,2 prosent, ifølge prognosen.