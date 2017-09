Sp skuffet over første måling

STEINKJER: Senterpartiets 2. kandidat Bjørn Arild Gram og 3. kandidat Randi Dille fra Namsos er samlet til valgvake på kantina i Trønder-Avisa, mens listetoppen Marit Arnstad befinner seg i Oslo på valgkvelden.

Randi Dilles umiddelbare reaksjon på den første valgdagsmålinga klokka 21.00, er at hun hadde forventet et bedre resultat. Sp med 9,3 prosent på landsbasis, og 21,5 prosent i Nord-Trøndelag er ikke det partiet hadde håpet på.

Hun blir også meget overrasket over at borgerlig side har gått så ifra nå.

– Dette var ikke som forventet. Vi hadde trodd det ville bli jevnt, men ikke at de borgerlige skulle ha gått så ifra, sier Dille.

At Høyre nå er større enn Ap mener Dille også er en stor overraskelse.

– Det må være mange, mange år siden sist vi opplevde at Høyre var større enn Ap, sier hun.

Dille synes det er sterkt av Høyre etter fire år i regjering.

– Hva er målet for Sp i dette valget nasjonalt og lokalt?

– Vi har et mål om å komme over ti prosent nasjonalt og vi hadde også forventet et bedre resultat enn 21,5 prosent i Nord-Trøndelag, sier Dille i en kommentar til den første målinga.

–Men kvelden er ennå ung…, sier Dille.