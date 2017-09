Støtte til Leka som egen kommune

LEKA: Bakgrunnen for det er at et regjeringsskifte vil etter all sannsynlighet vil gi senterpartibastionen en sjanse til å bestå som egen kommune.

– Vi har ingen plan B

For på Leka er det Senterpartiet som råder. Ved siste stortingsvalg i 2013 fikk Senterpartiet hele 41,3 prosent av stemmene, og sist gang det var kommunevalg i 2015 fikk partiet hele 60,8 prosent. Noe som gjør at Sp har rent flertall i kommunestyret, og egentlig bestemmer alt.

Før opptellingen var ordfører Per Helge Johansen veldig klar på at framtida til Leka avhenger av et regjeringsskifte.

– Vi har ingen plan B. Plan A er at vi skal bestå som egen kommune, og vårt håp er at det nå blir et regjeringsskifte som vil føre til at vi får en sjanse til å reversere den kommunesammenslåinga som dagens regjering har tredd ned over oss, sier han.

Det krever at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer inn i regjeringskontorene.

– Folk støtter kampen for Leka

I tillegg til resultatene for hele landet var det også knyttet spenning til resultatene på Leka. I kommunen er det ikke holdt folkeavstemming om kommunen skal bestå som Leka, eller om de skulle slå seg sammen med andre.

Når valgresutatet for Leka var klart viste det at ordfører Per Helge Johansen har støtte for sin kamp for Leka som egen kommune i befolkningen.

Valgresultatet viste at siden forrige stortingsvalg har Senterpartiet gått fram 12,2 prosent, og fikk hele 53,5 prosent av stemmene. Riktig nok nådde ikke partiet opp mot antallet stemmer på siste kommunevalg, men fremdeles ligger de høyt.

– Dette er ei klar melding om at vi må fortsette i samme retning som vi har gjort. Folket støtter kampen for Leka, sier Johansen.

Stemninga på valgvaka steg betraktelig når Johansen kunne legge fram resultatene for Leka. Men feiringa var likevel litt dempet siden de første landsprognosene viste et klart borgerlig flertall.

– Det er klart vi er spente hvordan utviklinga vil gå utover kvelden og natta, sier Johansen.