Strøm gliser bredt

STEINKJER: Med en oppslutning på 6,2 prosent på første valgdagsmåling, har SV god grunn til å håpe på et meget godt valgresultat.

Torgeir Strøm fra Jøa er i alle fall en glad mann så langt i kveld.

Før den første målinga var klar, sa han til NA at målet var å slå forrige valgresultat, og at partiet var fornøyd med en oppslutning over 4,1 prosent som de fikk ved forrige korsveg.

– Vi har hatt gode meningsmålinger i det siste. Det gjør dette til en meget spennende kveld, sier Strøm.

Etter at første meningsmåling er offentliggjort, sier den samme Strøm at han har trua.

– Men dette er ikke avgjort enda. Det er både nervepirrende og spennende, sier han og tilføyer:

– Det ser ut som SV vil gjøre et veldig godt valg generelt. Det er artig å være med på oppturen.

Når han får vite valgresultatet fra heimkommunen Fosnes, blir gliset enda bredere. Over 19,7 prosent av Strøms sambygdinger har nemlig stemt på SV.

– Det er godt å se at bygdafolket står bak meg og at de gjerne vil se meg på Stortinget, sier Torgeir Strøm.