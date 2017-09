Tror ikke på stortingsplass

STEINKJER: Det ligger an til å bli et særdeles spennende valg i år, og under Nord-Trøndelag Arbeiderpartis valgvake i Steinkjer, er stemninga god, men håpet om et godt Ap valg svinner sakte men sikkert hen.

– Jeg tror på et regjeringsskifte, men det kan nok bli et dårlig valg for Arbeiderpartiet. Ap kan fort havne udner 30 prosent, sier Jorid Holstad Normelan.

– Hva med din egen mulighet for å komme på tinget?

-–Det blir nok ikke stortingsplass denne gangen, men kanskje det kan åpne seg en plass i oktober, sier hun og smiler lurt.

Det hun da tenker på er at det kan være mulig for enten Arild Grande eller Ingvild Kjerkol å få en ministerpost.