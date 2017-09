Torgeir Strøm (SV) forsvant ut av Stortinget under intervju

Kampen om utjevningsmandatene gikk frem og tilbake under det meget spennende stortingsvalget mandag kveld.

Under et intervju med programleder Kim Riseth på Trønder-Avisas valgvake, rakk listetopp for SV i Nord-Trøndelag, Torgeir Strøm og komme inn og ut av Stortinget på få minutter.

For å hoppe til intervjuet med Torgeir Strøm må du spole fram til 1.24.20 i sendinga.

Valgsendingen var et samarbeid mellom Trønder-Avisa, Trønder-TV og Namdalsavisa.