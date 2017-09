Dette har du krav på ved flystreik

NAMSOS: – Reiseforsikringen hjelper deg ikke ved streik. Men du skal få hjelp av flyselskapet, sier pressekontakt Arvid Steen i Tryg Forsikring.

- Det første du bør gjøre er å kontakte SAS og høre hva de dekker som følge av forsinkelsen og om og når du kan reise.

Er flyavgangen forsinket mer enn fem timer eller avlyst på grunn av streik, kan du enten få pengene tilbake, eller kreve alternativ transport så raskt som mulig. Du kan også ha reisen til gode, om det er beste løsningen for deg.

– Men; har du en reise hvor SAS frakter deg en etappe, og et annet flyselskap tar deg videre, er saken litt mer komplisert, forteller Steen.

Norske SAS-piloter har varslet opptrapping til storstreik fra torsdag. Dermed kan tusenvis av norske flypassasjerer bli stående rådville på bakken, og lure på hvem som skal erstatte reisen som gikk i vasken.

SAS-streik kan få ringvirkninger

Har du en SAS-billett til København, for eksempel, og skal videre med et annet flyselskap, så har ikke SAS noe ansvar ut over turen til København. Det betyr at du bør være kjapt ute å prøve å ombooke allerede nå, dersom du er i tilsvarende situasjon denne uken.

– Det er mange fortvilte flypassasjerer som kommer i trøbbel fordi de ikke har gjennomgående billett fra A til B. Om du har en gjennomgående billett, vil du få erstattet hele reisen. Da er reisen reddet. I verste fall kan et kansellert SAS-fly koste deg dyrt, selv om SAS betaler ut sin del av reisen, sier Arvid Steen hos Tryg Forsikring.

Sjekk med flyselskapet

Du har krav på mat og drikke ved forsinkelser på to timer innenlands, eller tre-fire timer på utenlandsflyging. Du kan også ha krav på overnatting og videretransport.