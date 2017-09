Norske Skog-aksjonærer kan miste alt

SKOGN: De fem store fondene som har lånt ut penger til Norke Skog har mistet tålmodigheten og tar kontrollen over konsernets sju fabrikker, inkludert fabrikken på Skogn, skriver Dagens Næringsliv.

Aksjekurs i fritt fall

Da børsen åpnet onsdag morgen var aksjekursen i fritt fall og aksjonærene solgte i panikk.

Aksjen ble tirsdag omsatt for 90 øre før omsetningen ble stoppet. Da børsen åpnet onsdag morgen var det panikksalg, skriver Trønder-Avisa.

Aksjer ble dumpet for så lite som 23 øre. Etter en halv time onsdag lå kursen på 40 øre. Det priser konsernet til 117 millioner kroner, på samme nivå som da det var stor usikkerhet rundt refinanseringen av Norske Skog.

Sveaas ferdig som styreleder

Tidligere konsersjef Sven Ombudstvedt overtar som styreleder etter Sveaas.

– Vi har kommet dit at vi frykter for virksomhetenes ve og vel, sier Ombudstvedt og understreker at løsningen ikke vil få følger for de ansatte, sier Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

Fondsgruppen har til sammen utestående 4,5 milliarder i Norske Skog og lånegiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene og fabrikkene i konsernet.

Det betyr at Sveaas og de andre aksjonærene har eierandel i et selskap uten verdier.

Konsernsjef Lars Sperre bekrefter til nettavisen E24 at de ansatte får lønn som vanlig etter overtagelsen.