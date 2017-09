Roger Moe til minne

Da beskjeden kom at du hadde gått bort, var det helt uvirkelig. Du hadde sovnet stille inn om natta.

Du hadde jo vært på besøk hos oss akkurat ei uke før. Riktignok hadde du en lei lungebetennelse, men formen vartilsynelatende fin. Du pleide å komme ofte hit, den velkjente lyden av at noen spente av seg treskoene i gangen, varslet om at det var du, etterfulgt av «ja, så dokker e heime ja», på klingende brønnøysundsdialekt.

Kaffe skulle du sjelden ha, du kunne til nød ta en halv kopp for selskapets skyld, og med en sukkerbit til.

Det var fra Brønnøysund du og familien kom flyttende for å ta over gården til Svanhilds foreldre. Du var veldig stolt av henne, for det var hun som hadde det meste av ansvaret for sauene og de andre dyra.

Det hendte du snakket om din første kone, hun omkom i den tragiske flystyrten i Torghatten. Du ble plutselig alenefar til en liten gutt på ca. to år. Det ble ei tung tid, da du møtte mye motgang i denne perioden.

Du og Svanhild fikk tre flotte barn sammen, og dermed ble du fembarnsfar. Da den yngste ble konfirmert i sommer, var du innlagt på sykehuset, alvorlig syk.

Vi som fikk gleden av å bli kjent med deg, vil huske deg som utrolig snill og omtenksom, alltid med et smil på lur. Du hadde også meninger om det meste, og hadde mange gode historier å fortelle om livet som sjømann.

Du var også utrolig gjestfri og kunnskapsrik. Skikkelig gavmild var du også, du stekte fiskekaker som du ga bort, og ikke å forglemme den heimlaga blåbærvinen din.

Du vil bli dypt savnet som den gode nabo og venn du var.

Fred med ditt minne.

Bente med familie