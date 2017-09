Aud er et levende bevis på dugnadsånd

Aud Strøm har i ei årrekke vært bidragsyter i sport, kultur og annet dugnadsarbeid i Nærøy. Hun har vært med på å danne fritidsmuligheter for både ung og gammel, og på grunn av det gode arbeidet hun har gjort, ble hun i sommer kåret til «Årets Kolverik».

Det ble en sterk opplevelse for ei svært så overraska dame, og tårene trillet både under mottakelsen og når hun snakker om det i ettertid.

– Det var veldig artig. Da jeg fikk summet meg litt, fikk jeg tenkt over at det jeg gjør, legges merke til. Det opplevde jeg ikke før, så det gjorde meg ganske rørt, sier hun.

– Noen av oss er bare sånn

Strøm flyttet til Kolvereid for over 50 år siden, og selv om hun fortsatt kaller heimplassen Follebu i Gausdal for heime, er det ingen tvil om at hun kan kalles Stolt namdaling.

– Det startet da ungene var små. Da var det naturlig å være med når det skjedde noe, sier hun, og for- teller at det ble en del kjøring rundt omkring på stevner og løp. Ei stund var hun også leder i skigruppa.

– Noen av oss er bare sånn tror jeg – vi må bare være med. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, det er jo ikke det at jeg ikke trives heime, ler hun.

– Men det gir meg veldig mye.

Strøm er glad for å ha møtt mange trivelige mennesker i løpet av årene med dugnadsinnsats, og etter å ha vært med på mye av barnas aktiviteter, følte hun for å ha en arena for meg selv. Valget falt på Husflidslaget, og der har hun vært med siden. Så fikk Sanitetsforeninga problemer med å skaffe ny leder, og ble nedleggingstrua rett før 100-årsjubileet.

– De holdt på å gå dukken, og det synes jeg var veldig synd. Jeg meldte meg inn, og ble leder ei stund. Nå er vi omtrent 20 aktive medlemmer, og vi ønsker oss gjerne flere.

– De som klager må ut og se

I tillegg til å være aktiv både i i dretten, Husfliden og Saniteten, så var Strøm med på å få i gang Frivilligsentralen i Nærøy. Hun var ansatt på sentralen i ti år, og nå er hun frivillig i tillegg til at hun er leder i styret.

71-åringen er med på alt fra seniordans til strikkekafe, og tilbringer mye tid her. Hun gjør også innkjøp for dem som trenger hjelp til handling.

– Det er ikke alle som ser all dugnadsinnsatsen som legges ned i bygda. Men det gjør seg ikke selv. Det er mange som bruker like mye tid som meg, og de som klager på dugnadsinnsatsen må ut og se seg omkring.

Hun er stolt av å være namdaling, og stolt av plassen hun bor på.

– Det er trygt og godt på Kolvereid, og det er en fin plass å vokse opp.

På spørsmål om hvor det er finest i Namdalen, er ikke svaret like klart.

– Det er fint alle steder når sola skinner, men jeg er veldig svak for en fin sommerdag ved Skihytta. Tur- områdene her er utrolig fine.

At Strøm har ofret mye tid på frivillig arbeid, har hun aldri angret på.

– Jeg har aldri tenkt på hvor mye tid jeg har brukt på frivillig arbeid. Det har tid, men det gir mye også. Jeg kan ikke skjønne at noen ikke vil engasjere seg – når vi bor på en liten plass må vi være med på å skape ting.

Selv ser hun ingen grunn til å slutte å jobbe som frivillig, og sier hun skal være med så lenge det er artig.

– Flere skulle vært så ivrig og aktiv som deg, kommenterer Torunn Neerland, daglig leder på Frivilligsentralen.

– Det er mange om vi ser oss rundt, men noen er kanskje litt mer heime enn jeg er, smiler ildsjelen.