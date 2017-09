Kjøper sin tredje båt av Moen Marin

KOLVEREID: Folden Akvas nyeste ervervelse er et ettskrogs servicefartøy som er designet av Marin Design og bygget av Moen Marin. Fartøyet er 24 meter langt og skreddersydd for operasjoner over store avstander og i krevende farvann.

Fra basen i Steigen i Nordland leverer selskapet spesialiserte servicetjenester til oppdrettere i hele Nord-Norge. Moen Marin har med sine katamaraner og ettskrogs servicefartøy tatt posisjonen som Norges ledende leverandører av fartøy til havbruksnæringa.

Økende forespørsel

Folden Akva har hatt et godt samarbeid Moen Marin godt gjennom tidligere kjøp av to båter – en NabCat 1350 i 2015 og 15-metringen nå i august. Selskapet ser at tiden er rett for å satse videre på en 24-metring for å komplettere sine tilbud for service til havbruksnæringen.

– Det er selvsagt svært gledelig at Folden Akva nok en gang viser oss tilliten når selskapet gjør investeringer i flåten.Det er moro å bidra med verktøyene som selskapet trenger for å innfri egne vekstambisjoner, sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin.