Rekk opp handa du, som stemte på det flinkeste partiet denne uka. Du, som stemte på et parti på bakgrunn av hvor mye penger partilederen har i banken eller hvilke aksjer partilederen en gang kjøpte. Som lot være å stemme på et parti fordi en underleverandør til en leverandør til partilederens private bryggebygging ikke betalte den skatten han skulle. Selv om partilederen måtte vite aldri så godt selv hur man angör en brygga.

Rekk opp handa du, som skifta parti fordi en annen partileder og rådgiveren hennes ikke brukte sikkerhetsbelte i bilen en gang de raste fra sted til sted for å nå over flest mulig av dem som hadde lyst til å møte henne en travel uke rett før valget. Eller du, som bestemte deg for å stemme på noe annet enn partiet ditt fordi det minna deg på å stemme i ei tekstmelding.

Rekk opp handa du, som vil få kasta en partileder for et parti i motgang akkurat som du vil kaste en fotballtrener hver gang laget ditt har tapt for et bedre et.

Du må gjerne rekke opp handa du også, som så på bilder fra Sverige og tenkte at dette var et helt uventa fra partiet som regisserte det. Eller du, som så et bilde fra en representant fra samme parti hadde tatt av noen i hijab ved et annet partis valgbod og tenkte at det var merkelig retorikk fra et ellers så vennlig innstilt parti. Rekk opp handa du, som lot være å stemme på et høyrepopulistisk parti fordi de oppførte seg som nettopp det. Eller du, som leita etter Norges svar på en rasistisk horebukk med tupe, mord i blikket og kronisk munndiare på Twitter og fant en. I norsk politikk.

Rekk handa høyt til værs du, som har stemt på et parti fordi det frontes av en politiker som aldri har gjort noe galt. Du, som mener vanlige folk ikke kan komme inn i politikken fordi det finnes en journalist som kan klare å spa fram noe møkk de har tråkka i en gang i livet. Eller du, som tenker at politikere må være renere og rankere enn folket de skal representere. Som tror at demokratiet vårt er en popularitetskonkurranse hvor du kan stemme ut en etter en helt til du sitter igjen med noe tørt og korrekt i ikke-nedbrytbart materiale som får terningkast seks bak betalingsmuren til ei avis.

Ta ned handa. La oss ta en ny øvelse.

Rekk heller opp handa du, som stemte på det partiet du var mest enig i.

Rekk opp handa du, som stemte på et sosialistisk parti fordi du er sosialist. Du, som stemte på det partiet som er opptatt av rettferdig fordeling og miljø og som faktisk brukte valgkampen til å snakke om det. Pluss barnetrygd, oljefritt Lofoten og Vesterålen, flere lærere og færre atomvåpen.

Strekk handa opp i lufta du, som stemte på et landbruks- og distriktsparti fordi du er opptatt av landbruket og distriktet. Du, som vil redde sykehus og flystasjoner og matjord og dyr på utmarksbeite og stemte på et parti som snakket om det samme i valgkampen. Du, som veit at politiet ikke er nært på internett, at kommuner også kan være bra som små og at Norge ikke burde være til salgs. Du, som veit at du kanskje er i mindretall i Norge, og som derfor ble ekstra glad for at det fantes et parti som hadde baller til å fronte disse sakene i valgkampen likevel.

Rekk opp handa du, som vil ha færre kommuner. Som stemte på et mer liberalt Norge og friheten til å velge. På oljeutbygging og bærekraftig velferd, mindre offentlig avgifter, streng asylpolitikk og et løft for yrkesfagene. Du, som er opptatt av privat næringsliv og et sterkt forsvar og som stemte på et parti som har vist med hele seg at de vil jobbe for det i fire år til..

Ta ned hendene. Det er kanskje flere av dem nå. Kanskje tilhører de dere, som stemte på SV, Senterpartiet og Høyre. Dere, som trodde på de partiene som turte å snakke om politikken sin i valgkampen. Som likte at de sto inne for den og frontet den og tok imot kritikk for den og fortsatte likevel. Jeg er glad for at dere stemte på politikk og viste at Norge har et demokrati som fungerer, hvor vi fortsatt kan snakke om hvilke veier vi skal gå til samme mål. Dere viste at det nytter å lage partiprogram og at folk faktisk bryr seg om hva som står der.

Dere viste at når det virkelig gjelder, er folk flest opptatt av andre ting enn hvilke skandaler som når ei avisforside. Jeg bruker mine hender til å klappe for dere.