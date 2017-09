Unngikk rådyr - skadet bilen

FOLDEREID: En Volvo-sjåfør havnet utfor vegen på Fv. 17 mellom Foldereid og Kongsmoen fredag morgen. Politiet fikk melding om hendelsen kl 06.11 og dro ut for å undersøke saken.

– Vi snakket med sjåføren og han forklarte at han måtte gjøre en unnamanøver for å unngå et rådyr som sprang over vegen, forteller operasjonsleder Ole Tuset hos Politiet i Trøndelag.

Mannen ble ikke skadd, men det ble en del materielle skader på bilen, opplyser Tuset.

Også i Indre Namdal var det en vilt-hendelse i morgentimene. Kl 07.36 fikk politiet melding om en elgpåkjørsel på E6 i Namsskogan. Også her gikk det bra med sjåføren.