Diamantenes snakkesalige kaptein

NAMSOS: Fotballtreninga med NIL Diamonds i Kleppen nærmer seg slutten når vi møter Sverre. Han takker treneren Kåre Johan Tørum for ei «kort, men effektiv» økt.

– Vi på laget er nesten blitt som en familie – vi tilbringer jo 60–70 dager i året sammen, sier Sverre og ler.

Han tusler bortover mot klubbhuset til Namsos IL Fotball, hvor kveldsmat står på menyen etter hver trening for diamantene.

Sverre er kaptein på laget, en oppgave og tillitserklæring han setter stor pris på.

– Da får jeg brukt min sterkeste egenskap – å snakke. Jeg snakker kanskje litt for mye innimellom. Det sier i hvert fall Kåre, forteller 18-åringen.

Gir mestringsfølelse

Han omtaler seg selv som en ordentlig sportsnerd, som ser alt av idrett på tv.

– Fotball og sjakk er bra. Og så liker jeg å se langrenn og friidrett.

I tillegg spiller han altså fotball i Namsos, sykler og spiller innebandy i heimbygda.

– Hva er det som er så bra med å drive idrett?

– Idretten gjør at jeg føler meg friskere. Jeg har konkurrert siden jeg var fem–seks år, og det har gitt meg mye mestringsfølelse.

Sverre spilte fotball sammen med kameratene under oppveksten på Namdalseid. Men etter hvert begynte det å gå litt for fort for ham.

– Jeg var med fram til jeg var 13–14 år, og har en medalje fra kretsserien. Men jeg fikk ikke spilletid i finalen, forklarer han.

– Tempoet i «vanlig» fotball er atskillig høyere enn på våre treninger.

Da han leste i avisa at Namsos IL skulle starte tilbud om fotballag for utviklingshemmede, var han ikke sen om å bestemme seg.

– Jeg sa til mora mi at jeg ville være med. Jeg fikk med meg en kompis og møtte opp på første trening. Siden har jeg knapt stått over ei eneste økt – selv om jeg bor lengst unna, sier han med et smil.

Denne sesongen er de tre fra Namdalseid som samkjører til treningene i Kleppen.

– Det solide treningsoppmøte må vel bety at du trives i miljøet?

– Ja, det betyr mye og jeg får følelsen av å være god. Trenerne tar deg som en vanlig person. De forstår at alle er like mye verdt, sier Sverre og trekker fram Åse Nordgård og Kåre Johan Tørum som har vært med som lagleder og trener for NIL Diamonds helt siden starten i januar 2014.

Håper på OL-deltakelse

– Har du noen forbilder?

– Ja, svømmeren Michael Phelps. Amerikaneren er tidenes mestvinnende olympier med 23 gullmedaljer, og virker som en åpen og fin fyr som har hatt sine problemer. Måten han kom tilbake på og tok gull i Rio var imponerende, mener Sverre.

Selv har namdalseidgutten også satt seg et hårete mål om en gang å delta i OL.

– Det som er så fint med paralympiske leker, er at du kan være med helt til du blir gammel – ja, 60–70 år.

– Hvilken idrett sikter du deg inn på?

– Nei, det vet jeg ikke ennå. Men jeg har jo god tid. Jeg har prøvd nær sagt alle idretter unntatt kampsport – det blir for skummelt.

– Til slutt; hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Uff, det ville jeg ikke bli spurt om. Det finnes så mange plasser til ulike anledninger som jeg liker godt. Men må jeg trekke fram en plass, blir det hytta til trener Kåre på Gullholmstranda i Namsos. Der er det topp å være på besøk, sier Sverre som til daglig jobber som lærling på MN Vekst på Spillum.