Hva har skjedd mens du sov?

Mandag morgen forteller politiet at det har vært ei rolig natt i hele Nord-Trøndelag. Det er ingen meldinger i politiloggen.

På våre nettsider kan du lese om at ICA nära gränsbua lever godt på nordmenn på handletur over grensa. Du kan og lese om at Rørvik imponerte i søndagens heimeoppgjør mot Nardo 2.

På VG.no kan du følge Jensen-rettssaken som avsluttes i dag.

– Klokken 09.30 mandag starter domsavsigelsen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, og det er anslått at opplesningen vil ta fire timer og domsslutningen - med straffeutmåling - leses til slutt, skriver VG.

VGTV sender hele dommen direkte.

På E6 ved Namsskogan er det redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i perioden mandag 18. september til tirsdag 19. september. Statens vegvesen melder om at det vil være dirigering fra klokken 07.00 til 19.00 begge dager.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag mandag:

Sørvest opp i frisk bris på kysten. Skyet. Litt regn eller yr. Fra i formiddag skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

Folk strømmet til åpningsuka Søndag kveld var det klart for den offisielle åpningsuka av kulturhuset Kuben i Grong.