Kan få konkurranse

RØRVIK: – Vi ønsker å fjerne all tvil om at konkurransen på denne ruta er reell. ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse, uttalte samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen (FrP) på en pressekonferanse mandag.

I dag er det selskapet Hurtigruten ASA som med 11 skip trafikkerer kystruta mellom Bergen og Kirkenes.

Nå kan det altså komme endringer. Samferdselsdepartementet har skrevet i ei kunngjøring at regjeringa ønsker å dele anbudet i tre pakker. Detaljene i anbudsgrunnlaget er ennå ikke kjent, men slik det er lagt fram vil tilbyderne kunne levere anbud på pakker/strekninger med fordelinga; tre ruter, fire ruter og fire ruter.

Ifølge samferdselsministeren skal det fortsatt være en helårlig rute, med daglige seilinger til de samme havnene som før.

Men det betyr også at fra 2021 kan bli tre forskjellige rederier som opererer kystruta. Ved å dele opp kystruta i tre pakker, betyr det at hver tilbyder kan ha færre skip.

– Det vil gjøre det lettere å være med dersom skipene må bygges, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Fredrik Arnesen til NRK Nordland

Hurtigruten ASA har i dag kontrakt på strekninga Bergen-Kirkenes. denne utløper som løper ut 31. desember 2019, med opsjon på ett års forlengelse.

Det betyr at den nye kontrakten vil tre i kraft senest 1. januar 2021 og gjelde i ti år.

– Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkninga, samtidig som passasjerer og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, uttaler samferdselsminister Solvik-Olsen.

Fristen for å levere tilbud er satt til 3. januar 2018.