Raset på Statland kostet 42,4 millioner kroner

STATLAND: De store vannmassene utløste også et ras i Sagvika som også førte til store materielle skader.

Etter flodbølgen og raset sa staten at de skulle betale for oppbygginga. Namdalseid kommune blitt tildelt 25 millioner kroner med anmodning om å gi videre beskjed om dette ikke holdt til å dekke de materielle skadene.

Nå har kommunen sendt et brev via Fylkesmannen hvor de søker om de resterende midlene. De har regnet seg fram til at de mangler 17,4 millioner kroner.

– Det gjenstår enda noe arbeid som skal gjøres nå til vinteren, men dette er tatt med i beregninga. Sluttregninga kommer vel på over 42 millioner kroner til sammen, forteller ordfører Steinar Lyngstad.