Svenskene dominerte test av ny rulleskikonkurranse

SØRLI: I herreklassen ble det meget jevnt mellom Offerdal-løperne Max Novak og Håkan Emilsson. Førstnevnte knep seg foran med knappest mulig margin, på ei tid like over to timer på den 42 km lange strekninga.

I dameklassen var lagvenninna Evelina Bångman ikke til å true.

– Flotte omgivelser og ikke minst en veldig god asfalt å gå på, sa vinneren Max Novak like etter innkomsten. Han likte spesielt den nylagte asfalten på norsk side.

– Ja, vi har ingen rulleskibaner med like god asfalt som denne norske asfalten, fortsatt Håkan Emilsson. – Dette var kort sagt en veldig fin arena for rulleskimaraton.

– Hotagen Skidclub skal evaluere rennet, som også ble filmet i mange situasjoner, sier leder Gunnar Sandberg, som håper at dette blir et fast arrangement fra 2018, i samarbeid med norske medarrangører.

Preracet var i alle fall en god gjennomkjøring, og viktig for evalueringa.