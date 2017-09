Klokken 07.26 melder politiet om at et enslig kjøretøy har kjørt av vegen på E6 ved Aunfossen i Grong, og at nødetatene var på tur til stedet.

Det skal være store skader på bilen, men ikke personskade.

Politiet informerer om at bilen hadde havnet utenfor vegen, truffet autovernet og blitt kastet over. Det var to personer i bilen, som ble sjekket av helsevesenet og tatt med til legevakta i Grong.