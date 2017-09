Ba om forlenget varetekt

NAMSOS: Advokat Anders Kjøren som er stefarens forsvarer, ba om at hans klient måtte løslates umiddelbart. Han har fortsatt ikke erkjent straffskyld.

Begrunnelsen for at påtalemyndigheten ba om nye fire uker bak lås og slå er at de venter på sakkyndigrapporten knyttet til dødsårsak og at de frykter at mannen kan flykte fra landet dersom han slippes fri.

Barnedødsfallet i Namdalen etterforskes fremdeles for fullt Over hundre personer er avhørt i den tragiske barnedødsfallsaken i Namdalen. Politiet ber om ytterligere fire ukers varetekt for mor når fengslingsperioden utløper torsdag.

Påtalemyndigheten fikk medhold på fengslingsmøtet, og stefaren må sitte i varetekt med brev- og besøkskontroll i fire uker til.