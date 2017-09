Bruker 28 millioner på bru-vedlikehold

NAMSOS: – Og mest midler bruker vi på Nærøysundbrua. På fylkesvegene utfører vi arbeidet på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tilsvarende bruker vi i år 14,2 millioner kroner på å vedlikeholde bruer på riksvegene, sier Nina Kjeøy, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Region midt

Følgende bruer er/blir reparert i år:

Nærøysundbrua, Nærøy/Vikna

Foldabrua, Nærøy

Medjåbrua, Grong

Formoundergangen, Grong

Sneppenbrua, Steinkjer

Eldnesbrua, Steinkjer

Tindbrua, Verdal

Østnesbrua, Verdal

St. Olavs bru, Verdal

Fiborgbrua, Levanger

Kvernhusbekkbrua, Levanger

Sandfærhusbrua, Stjørdal

Leksbrua, Stjørdal

Tangenbrua, Stjørdal

Litjfundsjøbekkenbrua, Meråker

Ny bruoverbygning

– I tillegg bygger vi ny bruoverbygning på Strømsnesbrua i Nærøy. Her utbedres landkarene med kappestøp, sier Kjeøy.

Rør som ligger under vegen, og som er større enn 2,4 meter i diameter, regner Statens vegvesen som bruer.

– I dag har vi en standard som gjør at vi dimensjonerer bruer slik at de har en levetid på 100 år. Slik var det ikke for noen tiår siden. Vi har flere eksempler på bruk av billige stålrør. Disse ruster raskt. I Nord-Trøndelag bytter vi i år ut to slike stålrør i Namsos kommune, sier Kjeøy.