Skal lære utlendinger å forstå norsk kultur

OSLO: Etter suksessen med «Norges uskrevne lover», som solgte nær 9.000 eksemplarer og lå på bestselgerlista i nesten et halvt år, er overhallingen bosatt i Oslo igjen klar med ny bok. Han måtte bare gifte seg og få barn først.

– Det er ganske krevende å finne tid til å skrive bøker når du har familie og fast jobb. Andre ting har liksom stått høyere på prioriteringslista, sier Egil Aslak Aursand Hagerup.

Brutalt og interessant

Innimellom bleieskift og jobben som innholdsutvikler i NRK har han likevel funnet tid til sitt nye prosjekt, som nå er sendt i trykken og ventes å komme i bokhandelen 11. november.

– Etter «Norges uskrevne lover» hadde jeg lyst til å gi den ut på engelsk. Men selv om boka beskriver artige situasjoner som vi nordmenn kan kjenne oss igjen i, er de ikke like forståelig å skjønne for utlendinger, sier han.

Han søkte derfor eksperthjelp i Julien S. Bourrelle fra Canada. Han er intet mindre enn rakettforsker, sivilingeniør, foredragsholder og forfatter med eget forlag. Julien har bodd i flere land og flyttet i 2009 til Norge for å ta doktorgrad på NTNU.

I 2014 skrev han boka «The Social Guidebook to Norway» – som er en slags introduksjonsbok for dem som vi lære nordmenn og norsk særkultur bedre å kjenne.

– Sammen gikk vi gjennom de 700 lovene i boka mi, og kom opp med rundt 700 nye. Disse er igjen kokt ned til 100 lover som vi synes er direkte nyttige. Det var en brutal, men interessant prosess, sier Aursand Hagerup.

Nyttig og humoristisk

Resultatet er blitt «The 100 unwritten Norwegian social laws» Mens «Norges uskrevne lover» er et selvironisk blikk på hvordan vi nordmenn ter oss i samfunnet, er den nye boka ei håndbok i norsk kultur sett fra et utenlandsk perspektiv.

– Målgruppa er alle som må forholde seg til nordmenn, men som ikke snakker norsk. I første omgang har vi fokus på det norske markedet, men dette kan også være ei nyttig bok for å hjelpe nordmenn til å forklare norsk kultur når de reiser i utlandet, sier overhallingen.

Boka er illustrert av Ann Kristin Vangen og Cecilie Øien og består av humoristiske tegninger over situasjonene som er beskrevet. Et eksempel på en slik uskreven, norsk, sosial lov er at du skal være ute når det er fint vær. Om du er inne, skal du ha dårlig samvittighet for det.

– Dette er en sånn ting som vi nordmenn bare har i margen, men som utlendinger ikke har samme forhold til. Selv om boka inneholder mye humor er det også en seriøs tanke bak. Vi hadde begge et ønske om å bidra med noe positivt i en kaotisk verden, sier han.

«The 100 unwritten Norwegian social laws» gis ut på Bourrells forlag Mondå og blir Aursand Hagerups tredje bok. Fra før har han i tillegg til nevnte lovsamling gitt ut talehåndboka «Talerens lille sleipe», som solgte respektable 2.500 kopier.

– Snittsalget på norske bøker i dag ligger på under 500 bøker, så alt over 1.000 er egentlig bra. Uansett er jeg veldig fornøyd med den nye boka, og håper folk vil like den. Boka er på mange måter den andre halvdelen av «Norges uskrevne lover», at prosjektet nå er fullført føles veldig bra, sier overhallingen.