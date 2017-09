Legohelter tar steget til den store skjermen

NAMSOS: For småbarnsforeldre har det nesten vært umulig å unngå «Lego Ninjago» de siste årene. Nå er den første helaftens animasjonsfilmen om de populære krigerne klar, og nok en gang må Lloyd prøve å bekjempe den onde Garmadon.

«Kingsman: The Golden Circle» er film nummer to i den populære serien, og denne gangen står de hemmelige agentene overfor nok ei utfordring. Hovedkvarteret deres ødelegges og hele verden tas som gissel.

Veteranen Judi Dench spiller dronning Victoria i «Victoria og Abdul», hvor hennes kongelige høyhet trosser normer og inngår vennskap med embetsmannen Abdul Karim.

I kritikerroste «The Big Sick» møter vi Kumail (Kumail Nanjiani) som etter en one night stand med Emily (Zoe Kazan) oppdager at ting utvikler seg til en forelskelse og et forhold. Det kompliseres dog av at Kumails foreldre forventer at han gifter seg med en pakistansk muslimsk jente.

Jennifer Lawrence har hovedrollen i «Mother», en thriller hvor et par som lever i fredelige omgivelser får livene snudd på hodet når et mystisk par banker på døra.

Barnefilmen «Milo – Månens vokter» handler om faunen Milo, som på sin første dag som månevokter roter vekk månen.

Skrekksuksessen «IT» fortsetter ei uke til i Namsos.

På Kolvereid vises «Kingsman: The Golden Circle» søndag, mens Bygdekinoen kommer til Lauvsnes med samme film og «Biler 3» mandag.