Det har vært ei rolig natt i Namdalen, og politiet har ingen meldinger å fortelle om da NA ringer fredag morgen.

Statens vegvesen har heller ingenting å melde om, men oppdaterte trafikkmeldinger finner du her.

Flott høstvær

Værvinnerne i helga blir Midt-Norge og Nord-Norge melder meteorologene på Twitter. Her er værvarselet for Trøndelag fredag:

Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Opphold og til dels pent vær.

Ifølge vakthavende meteorlog Bjart Eriksen er det et høytrykk over vestlige deler av Russland som får æren for det fine været. Det skriver T-A.

Han konstaterer at trønderne nå får en fin høstperiode, som ser ut til å vare i hvert fall en uke. Ifølge Eriksen kan temperaturen bli mellom 15 og 18 grader på dagtid, men det vil bli store forskjeller på dag og natt.

Bortsett fra i fjellstrøkene, ser det ikke ut til at nattefrosten vil melde sin ankomst på en god stund.

Adresseavisen skriver om at ei kvinne ble skadet i voldshendelse ved Bakke bru natt til fredag.

Overhallingen som erobret verden med vin og musikk Sigurd Wongraven (41) er en av metall- verdenens største profiler og en kritikerrost vinmaker. Alt startet på en liten gård i Tetlia i Overhalla.