NAMSOS: Inspeksjon av 13 fergekaier resulterte i at Vegvesenet har meldt inn behov for ny fergekaibru på Ramstadlandet i Vikna. Statens vegvesen har foreslått det inn i budsjett for 2018.

Vegvesenet har også laget en oversikt over behovet for rekkverk på de ulike kaiene i fylket.

Rekkverk vil bli montert på følgende kaier: Geisnes fergekai, Nærøy (12 meter), Hofles fergekai, Nærøy (26 meter), Lund fergekai, Nærøy (12 meter), Ramstadlandet fergekai, Vikna (16 meter), Hokstad fergekai, Levanger (20 meter), Ølhammeren fergekai, Fosnes (seks meter), Gutvik fergekai, Leka (24 meter) og Skei fergekai, Leka (12 meter).

Ifølge Vegvesenet vil montering skje i løpet av høsten.

– Vi monterer rekkverk for å øke sikkerheten for alle som ferdes i området, melder Statens vegvesen.