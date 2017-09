Til Namsskogan for å være prest og kjøre skuter

TRONES: – Da jeg så det var ledig stilling som prest i Namsskogan, var det mye som gjorde at jeg søkte: Naturen her er fin, et er snøskuterløyper her og jeg skal jobbe sammen med den samiske presten, forteller Ole Dahle (57).

Nå har han og kona flyttet inn i et hus på Trones, og søndag kveld holder han sin første preken for sin nye menighet i Troes kirke.

– Jeg har allerede vært i Skorovas kapell og på konfirmantpresentasjon i Røyrvik, men dette blir min første preken i min «egen» kirke, forteller Dahle som opprinnelig er fra Stavanger hvor han også jobbet 14 år som kateket.

Deretter gikk ferden til Finnmark, hvor han etter et kort stopp i Honningsvåg har vært prest i Alta.

– Jeg bestemte meg for å søke som 56-åring. Da er det 14 år igjen til jeg er 70. Da lokket Namsskogan. Det er også nærmere slekt og venner, forteller han.

– Betyr det at du har en lang horisont på oppholdet i Namsskogan?

– Vi har ikke annet siktemål enn å bli værende her nå.