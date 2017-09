Namsos jublet til slutt

TRONDHEIM: Namsos tok ledelsen allerede etter 25 sekunders spill, da Kay Rune Edvardsen banket ballen i mål. Ti minutter senere sto det 1-1.

Namsos tok ledelsen 2-1 like før pause, da nykommer Jonas Bolkan Nordli scoret for Namsos i sin debut for de blå-hvite.

Strindheim 2 kjemper for å unngå nedrykk til 5. divisjon, og de utlignet nok en gang - da viste uret 65 spilte minutter.

To minutter før slutt sørget imidlertid Emanuel Vladic for stor jubel i Namsos-kollonien, da han satte inn seiersmålet.

Før helgas serierunde lå Namsos to poeng bak ledende Trygg/Lade som møter Charlottenlund søndag ettermiddag.

Med seieren mot Strindheim 2 rykket dermed Jonas Lian Hansens gutter forbi trondheimslaget, men vil altså miste ledelsen hvis Trygg/Lade vinner sin kamp.

Her er tabellen i 4. divisjon avd. 1.