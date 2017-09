Fire nye uker i varetekt for voldssiktet mor

NAMSOS: I forrige uke ble den siktede moren nok en gang løslatt - denne gang av Inntrøndelag tingrett. Politiet ba om ytterligere fire uker i varetekt, og også denne gangen anket politiet kjennelsen. Mandag besluttet lagdommerne å ta anken til følge, skriver Adresseavisen.

Inntrøndelag tingrett mente i forrige uke at bevisforspillelsesfaren i saken ikke var sterk, og begrunnet løslatelsen med dette. Lagmannsretten mener imidlertid at «det er en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis om hun løslates».

Dette knytter lagdommerne særlig til to av hennes barn, som politiet ønsker videre avhør av. De to barna som politiet ønsker å avhøre, er i dag i barnevernets omsorg.

Kvinnen i 20-årene og stefaren i 30-årene har sittet i varetekt siden slutten av juni, siktet for å ha utøvd dødelig vold mot den tre år gamle jenta slik at hun døde på sykehuset. Begge nekter straffskyld og hevder at skadene hun pådro seg stemmer fra fall fra en barneseng.