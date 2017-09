Kjøper ikke NTE-bygget

FLATANGER: Etter forslag fra ordfører Olav J. Bjørkås (Sp) går Flatanger formannskap inn for anbefale kommunestyret at kommunen ikke skal benytte forkjøpsretten knyttet til gjenkjøp av det gamle NTE-bygget på Lauvsnes.

Kommunen kjøpte eiendommen i 2014 og solgte bygninga til Strandaveien Eiendom AS i 2014 for 610.000 kroner. Nå skal eiendommen selges og taksten er på 2,35 millioner kroner etter at bygget er påkostet og rehabilitert. Kommunens forkjøpsrett gjelder fram til 1. januar 2020