NÆRØY: Nærøy kommunestyre har sluttet seg til rådmannens godkjenning av Nærøysundet skole etter forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager.

Forutsetning for godkjenninga er at det foretas radonmåling høsten 2017, og at resultatet av disse målingene legges fram for rådmannen, Eventuelle nye tiltak skal vurderes og om nødvendig settes i gang. Vedtaket i Nærøy kommunestyre ved enstemmig.