Rolig natt i Namdalen

NAMSOS: Det opplyser operasjonsleder Kjetil Mollan i Trøndelag politidistrikt.

Godværet ser ut til å fortsette, og tirsdag er det meldt sol og temperaturer opp mot 17 grader i Namdalen.

Her er meteorologisk institutts tekstvarsel for Trøndelag:

Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. I grensetraktene noe skyet, ellers pent vær

VGs toppsak tirsdag morgen er at Venstre og Trine Skei Grande åpner for å fortsette samtalene med Høyre og Frp, også om KrF-leder Knut Arild Hareide takker for seg.

I dagens NA kan du lese at slakteren Jo-Birger Furulund på Langmyra har hatt eventyrlig oppsving.

Les også at vennskapsuka er i gang i Namsos. Uka markerer starten på ei ny ordning på Høknes barneskole.

Alvorlig tiltale mot mann i 30-årene Nekter for å ha voldtatt kvinne Hun hevder å ha blitt voldtatt – han hevder de hadde samleie frivillig. Det er langt fra det eneste de er uenige om.

I sportssidene kan du lese at alpint-håpet Stian Saugestad roses opp i skyene av egne lagkamerater.