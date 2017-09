Felte okse med kjempegevir

RØYRVIK: I 18-tida på årets andre dag i elgjakta kom det lille jaktlaget på tre over en elgokse av det sjeldne slaget ved innsjøen Vektaren i Røyrvik.

- Vi ble oppmerksomme på dyret fordi det sto å ropte og kalte. Den var antagelig på jakt etter dame, men dessverre for elgen møtte den på oss i stedet, sier Endre Graven fra Leksvik.

Masse flotte trofeer Sist gang det ble arrangert gevirutstilling under Landbruksdagan på Høylandet var i 2005. Nå inviteres jegerne på nytt til å stille med sine trofeer.

Et privilegium

Det var han som til slutt var så heldig at han fikk elgen på skuddhold og la den i bakken med flere skudd. Dette var den første elgen 31-åringen noensinne har felt.

- Det er et stort privilegium bare å få se en slik elgokse. Å få lov til å komme så nær og felle et så stort dyr, er jeg utrolig takknemlig for å få lov til å oppleve, sier jegeren.

28 takker

Elgen ble fraktet til Li-slakt for veiing og videre foredling. Vekta har ikke jaktlaget fått vite ennå, men antallet takker på geviret skaper kanskje større interesse.

- Vi telte 28 takker, men det er mulig ikke alle blir godkjent. Jeg kan ikke alle reglene på dette, men vi skal få geviret bedømt av en ekspert.

Etter at oksen var levert spanderte jaktlaget på seg en liten fest.

- Ja, det ble feiret til langt utpå morgenkvisten. Nå er vi ute igjen på jakt etter et ungdyr eller en kalv. Vi har to dyr på kvoten, men vi vil la de andre oksene i området være i fred for i år, sier Graven.

Norges største fra Vikna Den aller største elgkrona fra elg som ble skutt i fjor kommer fra Vikna. I helga fikk skytter Bernt Hellesø et synlig bevis på bedriften.

Sjeldent høyt antall takker

- Dette må nok sies å være et sjeldent høyt antall takker, mener elgekspert Morten Heim ved Norsk institutt for naturforskning. Han har fått se bildet av elgen som viser at den ene sida av geviret har 13 eller 14 takker.

I det norske hjorteviltregisteret finnes fellingsdata fra mye av det hjorteviltet som felles i Norge. Elgen fra Røyrvik utmerker seg uten tvil når det gjelder geviret.

- Av 16.400 elgokser med takke-antall registrert i hjorteviltregisteret har vi per i dag kun fem som er registrert med 13 takker eller mer på én side. Fire fra Nordland og en fra Nord-Trøndelag, forteller Heim.

Han presiserer at dette ikke er et komplett register over all elg som felles, og at ikke alle jegere oppgir takke-antall.

Kan få utmerkelse

Oddbjørn Hongset fra Stjørdal er trofédommer tilknyttet Norges jeger- og fiskeforening. Han mener geviret på elgen fra Røyrvik har store sjanser til å få en utmerkelse.

- Jeg er på elgjakt og har ikke sett bildene, men jeg håper virkelig de sender det inn til bedømming. Når vi bedømmer er imidlertid ikke antallet takker det viktigste. Bredde og grovhet er viktigere. Men jeg kan godt tenke meg å se på det. Store elggevir er alltid spennende, sier Hongset.