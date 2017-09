Stjernespekket teater til Namsos

NAMSOS: Arthur Millers klassiker kommer i ny drakt, og i Riksteatrets oppsetning er det Kim Haugen, Helge Jordal, Iren Reppen og Per Frisch som spiller hovedrollene.

To voksne brødre møtes for å fordele det som står igjen på loftet etter deres avdøde far. De har ikke sett hverandre på mange år, og de har tatt svært ulike valg i livet. Det blir et intenst kammerspill som stiller spørsmål ved prisen de ulike livsvalgene har hatt.

Det er legenden Kjetil Bang-Hansen som har regi på stykket som vises i Namsos 24. februar.