Til helga stenger Nordlandsbanen

På sin hjemmside skriver Bane Nor at det skal utføres arbeid på både Nordlandsbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen fra lørdag 20. september til søndag 1. oktober. Det medfører en del endringer i helgens togtilbud.

Nordlandsbanen vil bli stengt for persontrafikk på strekningen mellom Trondheim S og Bodø fra natt til lørdag og til søndag, på grunn av vedlikeholdsarbeid. Her vil det bli buss for tog.

Blant annet skal det byttes cirka 50 meter skinner på Åsen stasjon. Mellom Levanger og Bergsgrav skal det pågå arbeider på Rokne planovergang og ved Salthammer.