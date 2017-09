For Tonje er Flatanger helt spesielt

Det er stoltheten og samholdet i kystkommunen som gjør Tonje til en stolt namdaling.

– I Flatanger kjenner alle hverandre, og vi er et folkeslag som får til ting. Det er vanskelig å forklare, men det er noe helt spesielt med Flatanger, sier Tonje som er oppvokst på gård på Oppland ved Jøssund som ligger cirka tre mil fra Lauvsnes.

Fram til sjette klasse var hun en av fire elever i sin klasse på Jøssund skole. Etterpå begynte hun på skole på Lauvsnes. Der ble det fotball- spilling på Flatanger IL, samtidig som hun begynte å eksperimentere med musikk.

– Vi fikk tilbud om musikkskole. Der spilte jeg piano og gitar, samtidig som jeg begynte å synge.

Hun fattet interesse for musikk, og hun begynte senere på musikk, dans og drama ved Olav Duun vgs.

Den dag i dag kan hun fortsatt finne på å ta på seg sangoppdrag for mindre forsamlinger.

– Jeg har ikke noe mål om å gjøre så mye ut av musikken. Men det er en kjempemorsom hobby.

Vurderte gårdsbruk

Nå er hun sykepleierstudent i Namsos og er i gang med sitt siste av tre år.

– Du er jo odelsjente. Har du på et tidspunkt hatt lyst til å bli gårdbruker?

– Jeg var mye med i fjøset som ung, og jeg deltok i gårdsdrifta. Men etter hvert kjente jeg det var viktig for meg å kunne jobbe med folk.

Smaken på sykepleieryrket fikk Tonje da hun begynte å arbeide på Flatanger pleie- og omsorgstun for fire år siden. Nå har hun praksis på Sykehuset Namsos.

– Jeg får gjøre en forskjell i folks liv, og det synes jeg er veldig givende.

– Hvorfor valgte du å studere i Namsos?

– Det sto mellom Trondheim og Namsos. Jeg valgte Namsos – mye på grunn av at det er nærmere Flatanger. Jeg er veldig heimkjær, sier Aagård.

Hun forteller at hun i løpet av sine to år som student i Namsos opplever at studiemiljøet blir bare blir bedre og bedre.

– Det er flere arrangementer enn før, og klassemiljøet er godt. Det er i tillegg en fin miks av folk fra både sør og nord i landet. Det er ikke bare nordtrøndere som studerer her.

Ikke overraskende er det Flatanger Tonje peker ut som den fineste plassen i Namdalen.

Vil tilbake

Den turglade 22-åringen setter pris på hva stedet har å by på både til fjells og langs kysten.

– Jeg liker sjølufta, og det har blitt en del fisketurer med far opp gjennom åra. Jeg liker meg også i fjellet. Det er vakkert i Flatanger.

Er det et sted du kunne tenke deg å flytte tilbake til? Eller er Namsos mer aktuelt?

– Jeg ønsker meg definitivt tilbake til Flatanger. Og det føler jeg er litt særegent med plassen også. Folk trives såpass at de kommer flyttende tilbake. Jeg er ikke fremmed for å bosette meg andre steder, men at jeg har lyst til å flytte tilbake til Flatanger en gang i tida, er det ingen tvil om.