Vi maler – for helvete

Hva skal dere gjøre i helga da? spør ei venninne idet vi avslutter fredagskaffen.

– Vi skal male, svarer jeg, og kunne lagt til et «som vanlig». For det er å male vi stort sett har holdt på med denne sommeren. Det vil si vi kom i gang med det store prosjektet i fjor, nemlig å skifte farge rundt vinduene på huset vårt, fra lett rosa (det var rødt en gang i tida) til lys grå.

Nå sier du sikkert at hva så, det kan da ikke være en «big deal», men det skal jeg love deg at det er. Med noen og seksti – ja, du leste rett – små og store, (les omrammede) vinduer har det vært en stor jobb. En helvetes jobb for å si det rett ut.

De to og delvis tre første ukene av årets sommerferie ble brukt til å male. Sågar i striregn. Det gjorde imidlertid ikke så mye at det regnet, for vi sto under tak og jobbet med vinduene. De måtte pusses ned. På de mest slitte stedene måtte vi på med visir, før vi skulle dekke det rosa med ny, lysegrå maling. Var vi heldige slapp vi unna med to strøk.

Det var ikke så muntert der, bak huset, mens regnet høljet ned i strie strømmer og vi dyppet penselen i malingsspannet, om og om og om igjen. Men vi hadde da radioen til å underholde oss, og vi fikk da ikke neggelbit alle dagene. Man skal forsøke å finne de positive aspektene ved ting, tenker jeg. Jeg var imidlertid glad jeg kunne «stikke av» på en tur med min gamle mor og søstre i noen dager. Mannen min, derimot, han ble heime for å male, stakkars.

Det er selvsagt lyspunkt her. Vi ble faktisk ferdige med å male vinduer, og vi fikk en herlig uke i Kroatia mot slutten av sommerferien. Det trengte vi, for da vi kom heim, var det bare å brette opp ermene på nytt. Nå var det garasjen som skulle males. Det er lenge siden sist, og det fikk vi svi for nå. For å si det forsiktig: I tillegg til malejobben var det en god del pussing som måtte til.

Men vi sto han av og pusset og malte, pusset og malte.

Nå skal det sies, det er ikke rettferdig ellers, at det er mannen min som har hatt den verste jobben. Jeg har hjulpet til med grovarbeidet, men det er han som har klatret i stiger og gjort mesteparten. Det får meg til å tenke over noen ord parterapeut Sissel Gran sa, at det ligger mye kjærlighet og omsorg i praktisk arbeid. I kombinasjon med at vi på onsdag hadde krystallbryllup – etter 15 år i storm og stilla – så gir dette faktisk mening. Så mal i veg, du kjære. Da vet jeg at du fortsatt er glad i meg.